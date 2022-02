Milan, prestazione super: ora i due derby! Il racconto del match

Dal derby al derby. Sulla scia della vittoria di sabato contro l’Inter, i ragazzi di Stefano Pioli strapazzano la Lazio con un sonoro 4-0. Troppa la differenza tra le due squadre ieri sera, con i biancocelesti (quasi) mai pericolosi.



Il Milan passa in vantaggio con Leao al 24′: il portoghese insacca alla sinistra di Reina, dopo un’imbucata perfetta di Romagnoli.



Sedici minuti dopo, è ancora il numero 17 a prendersi la scena. Imbucata di Brahim Diaz per Leao, finta e palla in mezzo per Giroud. 2-0.



Tre minuti dopo, azione fotocopia. Cambia solo l’interprete dell’assist: da Leao a Theo Hernandez. Il francese appoggia per il numero nove rossonero. Tre reti a zero e quarto gol il tre giorni per l’attaccante ex Chelsea.

Giroud Leao Milan

Nel secondo tempo i rossoneri gestiscono e controllano la Lazio, trovando anche il 4-0, con Kessie, dopo gli sviluppi di un calcio di punizione.



Il match si conclude così. Ora sarà ancora derby. Questa volta in semifinale di Coppa Italia.

Francesco Scanu