Milan-Leao: rinnovo in vista? La richiesta dell’agente

Il talento di Leao sta venendo fuori partita dopo partita. L’esplosione del portoghese è evidente e il Milan vuole fare di tutto per blindarlo, soprattutto dopo le offerte rifiutate questa estate, col Borussia Dortmund su tutti.



Come riporta Calciomercato.com, i rossoneri farebbero anche uno sforzo economico per Leao e la trattativa per il rinnovo va avanti in totale serenità.

Leao Rinnovo Milan

La richiesta del suo agente, Jorge Mendes, è quella di 5 milioni netti a stagione fino al 2026. Maldini e Massara stanno ragionando sui bonus, ma filtra ottimismo. Dopo Theo Hernandez, i dirigenti rossoneri vogliono tutelare un altro dei suoi gioielli.



Francesco Scanu