Milan, piace un difensore della Serie A: su di lui anche l’Inter

Nonostante l’imminente derby di Coppa Italia e una stagione che entra nel vivo, la dirigenza rossonera non perde di mira il mercato futuro.

L’idea è quella di mantenere la rosa competitiva, ringiovanirla ulteriormente e cercare di continuare a far bene sia in Italia sia in Europa.

Uno dei reparti tenuti sotto controllo è sicuramente la difesa. Già a gennaio si è cercato di acquistare un difensore da affiancare a Romagnoli e Tomori, visto anche il grave infortunio occorso a Kjaer, ma non è arrivato nessuno.

Uno degli obiettivi principali è il giovane Mattia Viti, classe 2002, in forza all’Empoli.

Mattia Viti, Empoli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il giocatore toscano non piace solo ai rossoneri, ma piace anche all’Inter.

L’interesse dei nerazzurri è emerso nelle ultime settimane, ma il Milan non ha intenzione di mollare la pista per un giocatore che reputa davvero molto interessante.