Pioli sorride: tornerà in gruppo nei prossimi giorni!

Ci sono diversi infortunati lì davanti per Stefano Pioli. Giroud è rimasta la sola punta disponibile dati gli infortuni di Ibrahimovic e del giovane Lazetic. L’attaccante serbo non ha ancora esordito in maglia rossonera, ma potrebbe farlo nel giro di qualche settimana.

Milan, Lazetic, rientro

L’attaccante classe 2003, infatti, ha svolto un lavoro personalizzato ma in campo, dunque a giorni potrebbe tornare in gruppo, come riportato da Tuttosport. In questo modo anche Olivier Giroud potrebbe riposarsi date le tante partite giocate consecutivamente.