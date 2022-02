Due rinnovi e un acquisto in programma: il Milan pianifica il futuro

Il futuro del Milan dipenderà molto, inevitabilmente, da come finirà questo campionato. La vittoria dello scudetto cambierebbe le ambizioni dei rossoneri per il prossimo anno. I rinnovi, però, non prescindono dall’esito finale, infatti ce ne sono già due in programma.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Milan parlerà nelle prossime settimane con gli agenti di Ismael Bennacer e Rafael Leao, sempre più al centro del progetto rossonero. Dopo il rinnovo di Theo, dunque, potrebbero arrivarne altri due.

Lo stesso giornalista ha riportato la notizia del probabile affondo per Botman in estate. Il difensore del Lille lascerà i francesi a giugno e il Milan vuole sfruttarne l’occasione.