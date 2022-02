Il Milan va a Salerno: com’è finita l’ultima volta?

Il Milan sabato alle ore 20:45 affronterà la Salernitana allo Stadio Arechi. L’ultima sfida tra le due compagini in terra campana risale alle stagione 1998/1999.

In quell’occasione i rossoneri trionfarono per 1-2, grazie alle reti di Bierhoff e Leonardo. La squadra guidata da Stefano Pioli proverà a bissare il risultato nel match che andrà in scena tra quattro giorni.

Piccola curiosità: il Milan in quella stagione (l’ultima della Salernitana in Serie A) vinse lo scudetto ai danni della Lazio. I tifosi si augurano che i rossoneri possano ripetersi anche quest’anno, superando la concorrenza spietata di Inter e Napoli.

Stefano Cori