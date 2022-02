L’ex Milan sicuro: “Coppe europee? Meglio non averle!”

La lotta per lo scudetto è più serrata che mai. Inter, Napoli e Milan se la giocheranno fino all’ultima giornata. Anche un ex rossonero ha voluto dire la sua in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Queste le parole di Thomas Helveg che vinse lo scudetto con il Milan nel 1998-1999.

Milan, parole, Helveg

Le parole di Helveg

Sullo scudetto: “Sarà una lotta serrata, credo si deciderà tutto nelle ultime giornate se non addirittura all’ultima”.

L’eliminazione dalla Champions: “L’esclusione dalle Coppe Europee è un vantaggio. Puoi essere concentrato al 100% sul campionato oltre a poter preparare le partite tranquillamente. L’avere meno impegni porta benefici”.

Analogie tra il suo Milan e questo: “Sono passati tanti anni e il calcio è cambiato. Nessuno si aspettava vincessimo le ultime sette gare, ma fu così. Sembra noioso dirlo, ma giocammo veramente partita per partita e risultò decisivo. Credo che anche per la stagione attuale possa essere lo stesso.”

Su Giroud: “Nei rossoneri mi aspettavo questo Leao, ma mi ha sorpreso Giroud. Il francese prima faceva fatica ad arrivare in porta, ma ultimamente ha dimostrato di essere uno che può decidere le gare”.