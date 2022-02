Serie A, ufficiali gli orari delle ultime due partite di marzo per il Milan

La Serie A è senza dubbio ancora da definire. In ballo ci sono ancora la lotta per la salvezza, la lotta per l’Europa e la corsa allo scudetto. Intanto, sono ufficiali le ultime due gare di marzo che il Milan giocherà contro Empoli e Cagliari.

Serie A, Milan, giornate marzo

Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

“È ora ufficiale il calendario di Serie A per le giornate 29 e 30 di campionato, che chiuderanno il mese di marzo 2022. Di seguito il dettaglio delle date e degli orari dei prossimi impegni dei rossoneri:

Giornata 29 , sabato 12 marzo 2022 ore 20.45: Milan-Empoli (DAZN/SKY)

, sabato 12 marzo 2022 ore 20.45: (DAZN/SKY) Giornata 30, sabato 19 marzo ore 20.45: Cagliari-Milan (DAZN/SKY)”.