Milan su Belotti? L’attaccante ha due opzioni!

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza rossonera sta facendo dei ragionamenti in merito alla situazione legata al ‘Gallo’ Belotti. L’attaccante del Torino lascerà la squadra in estate a parametro 0 e avrebbe due opzioni per il suo futuro.

Da un lato il Milan, squadra per cui il giocatore ha sempre tifato sin da bambino: il Diavolo potrebbe sfruttare quest’occasione, anche se resta da capire quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic nei prossimi mesi.

Belotti

Dall’altra parte c’è anche l’Atalanta che lo vedrebbe come il perfetto sostituto di Duvan Zapata. Il colombiano potrebbe infatti lasciare la corte di Gasperini in estate.