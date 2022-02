Milan su Lang, il Bruges fissa il prezzo

Il Milan è sempre attento ai giovani talenti del panorama internazionale.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel mirino dello scouting rossonero ci sarebbe Noa Lang del Bruges.

Foto: Getty Milan Lang Bruges

Il jolly offensivo classe 1999, ha già messo a referto con il club belga 8 gol e 12 assist in stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, il Bruges ha già fissato il prezzo: serviranno 25 milioni per la cessione a titolo definitivo.

Sul giocatore olandese, si sarebbero già mossi diversi club di Premier League, ma il Milan segue interessato gli ultimi sviluppi: nei prossimi mesi, si capirà se i rossoneri avranno intenzione di aprire una trattativa per Lang.