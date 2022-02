Murelli (vice Pioli): “Rebic? Vi svelo quando può tornare!”

Il secondo di Pioli Giacomo Murelli, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato del momento dei rossoneri. Queste le sue parole:

Su Pioli:

“É da 17-18 anni che collaboriamo insieme. Fuori dal campo le giornate sono interminabili. Spesso usciamo fuori a cena con le rispettive consorti, proviamo a parlare di altro ma, nel percorso dal ristorante a casa, ci ritroviamo sempre a parlare di calcio”.

Sul suo ruolo:

“A Stefano piace molto interagire con i ragazzi, vuole un rapporto franco e schietto ma è sensibile alle varie esigenze. In alcune situazioni però il giocatore fa arrivare certe cose tramite me o altre figure”.

Sul derby:

“É stata una grandissima vittoria e una grande soddisfazione che ci può permettere di continuare il nostro percorso di crescita. Vincere contro la squadra più forte del campionato ci dà grandissimi stimoli per continuare”.

Sul gol subito:

“Kalulu nel gol era posizionato male e non ha staccato come doveva. Con i video-analisti cerchiamo di studiare ogni situazione. Perisic si è trovato libero perché eravamo troppo schiacciati con la prima linea. In questi casi sono di fondamentale importanza le direttive di Maignan che deve posizionare la difesa”.

Su Rebic:

“Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e speriamo sia disponibile già da mercoledì. Ante fa la differenza, è uno che ti fa vincere le partite e speriamo ci sia con la Lazio”.