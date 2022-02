Napoli nel mirino, in tre a rischio squalifica!

Il Milan domani scenderà in campo per il match contro l’Udinese. Successivamente avrà in programma due big match: il derby in Coppa Italia contro l’Inter e il Napoli al Diego Armando Maradona, per una sfida scudetto.



Proprio su quest’ultima partita ci sono alcuni grattacapi per Stefano Pioli, a causa delle diffide di alcuni giocatori chiave.

Diffide Milan Napoli

Theo Hernandez, Romagnoli e Brahim Diaz sono i tre giocatori che rischiano di saltare la trasferta campana. Il Corriere dello Sport, nonostante questo, afferma che Pioli non si farà condizionare dalla situazione.



Va ricordato che, durante questo campionato, il Milan si è ritrovato a fare a meno di diversi giocatori importanti, e i risultati non ne hanno risentito.



