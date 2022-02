Nesta duro su Kessié: “Non può farlo!”

Alessandro Nesta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati anche la questione sul rinnovo di Kessié:

“Capisco che abbia mercato internazionale, può giocare in qualsiasi squadra, per qualità e forza ce ne sono davvero pochi come lui. A essere sbagliate sono le regole, non puoi andare a due anni dalla scadenza del contratto e chiedere cifre esorbitanti per rinnovare”.

Nesta Milan Kessié

“Un club non può permettersi di tenerlo e nemmeno di perderlo, se non cambiano le norme le società si troveranno sempre prese per il collo da agenti e giocatori“.