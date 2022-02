Pioli sicuro: “Approcci giusti, ci è mancata la concentrazione”

Dopo il 2-2 dell’Arechi, è intervenuto Pioli ai microfoni di Sky:

SU PARTITA – “Ibra non c’entra, la squadra non ha giocato bene dal punto di vista tecnico, siamo stati frenetici e non puliti nelle giocate”

SU SQUADRA – “Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio ma ci voleva più lucidità, leggere meglio le situazioni. Non siamo riusciti a capitalizzare le occasione e il tutto si è fatto difficile. Noi abbiamo approcciato bene, ma dopo abbiamo commesso errori che non avevamo mai fatto”

SUGLI ERRORI – “Il fatto di rompere molto la linea difensiva l’abbiamo fatto, ma sono mancate le marcature preventive, dentro l’area e ci siamo penalizzati”

SU LEAO – “E’ ovvio che ci si aspetta sempre una grande prestazione da lui, ma non era la sua serata migliore. Se fosse entrato quel gol in rovesciata…”

L’allenatore rossonero ha poi aggiunto ai microfoni di DAZN:

“Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Abbiamo iniziato bene la partita, ma non siamo stati lucidi e fluidi nel gestire la partita. Abbiamo commesso anche degli errori in fase difensiva. Dobbiamo cercare di fare meglio”

SULLO SCUDETTO: “È una situazione un po’ strana quella intorno al Milan: nessun addetto ai lavori pensa che siamo da scudetto, ma continuate sempre a chiedermelo. Abbiamo i nostri obiettivi: vogliamo superare i punti del campionato scorso, e ad oggi siamo a pari. L’equilibrio è sottile, e noi dobbiamo ripartire già da venerdì prossimo“.