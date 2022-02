Non solo Botman: il Milan ha le idee chiare per l’estate!

A gennaio non è arrivato nessuno, neanche in difesa, dove qualcuno, in realtà, serviva.

Il lungo infortunio di Kjaer e l’improvviso stop di Tomori hanno spinto la dirigenza rossonera a trovare un difensore in grado di non far sentire la mancanza dei due.

Alla fine, però, i rossoneri non sono riusciti a chiudere nessuna trattativa messa in piedi.

Certo è che Kalulu non ha fatto rimpiangere tanto i due titolari e capitan Romagnoli è tornato a dirigere la difesa con sicurezza. Considerando che Tomori a breve tornerà disponibile, probabilmente si potrà sopperire all’assenza del lungodegente Kjaer.

L’obiettivo, però, è puntellare il reparto difensivo per la prossima stagione. Se Botman resta il preferito, l’idea è quella di acquistare anche un giovane di prospettiva e i nomi più caldi sono: Thiaw dello Schalke 04, Viti dell’Empoli ed Estève del Montpellier.

Malick Thiaw

Nelle ultime ore, in realtà, Calciomercato.com parla di indiscrezioni provenienti dal Portogallo, secondo le quali si è parlato molto di una trattativa avanzata per Mbemba del Porto.

Il difensore, però, non risulta essere un obiettivo del club rossonero.