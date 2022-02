Non solo Theo Hernandez: un altro rossonero è pronto a rinnovare!

Giornata frenetica in casa Milan. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Theo Hernandez, che ha firmato fino al 2026, un altro rossonero potrebbe presto prolungare il suo contratto con i rossoneri.

Bennacer, rinnovo, Schira

Secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, infatti, anche Ismael Bennacer rinnoverà il contratto con il Milan fino al 2026, percependo una cifra vicina ai 3,2 milioni annui.

Altro dettaglio da non sottovalutare, è la cancellazione della clausola rescissoria da 50 milioni presente sul contratto attualmente in essere. Segno che i rossoneri sono convinti più che mai di continuare il rapporto con il centrocampista algerino e che non se ne priveranno così facilmente.