Il giornalista duro: “Maignan meglio di Donnarumma in due cose!”

Le parole del giornalista dopo la vittoria contro la Sampdoria.

La critica

Negli studi di Pressing ieri sera è stata analizzata la giornata di Serie A al termine di Atalanta-Juve. Franco Ordine è intervenuto per parlare del nuovo portiere del Milan.

Tra portiere del passato e portiere del presente, così si è espresso l’opinionista: “Con i piedi tra i due non c’è proprio partita, ma anche nelle dichiarazioni.

Ordine, Maignan, Donnarumma

Per mesi la famiglia, lui e l’agente hanno detto che era andato via per le sue ambizioni e poi ha ritrattato parlando di una telefonata del Milan arrivata in ritardo.

Così Ordine vanta il neo acquisto rossonero e critica di riflesso l’ex portiere del Milan, colpevole di aver rilasciato alcune dichiarazioni che cozzano con altre precedenti.