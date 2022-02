Pablo Marì controcorrente: “Meritavamo di vincere”

Nel post partita di Milan-Udinese, il giocatore bianconero Pablo Marì ha detto la sua ai microfoni di Udinese TV. Il suo giudizio sulla partita è stato più che chiaro: l’Udinese non meritava di pareggiare, meritava di vincere! Secondo lo spagnolo, la squadra ha fatto un lavoro straordinario per grinta e intensità.

Pablo Marì, Udinese

Queste le sue parole: “Sono contento al 50 percento. Credo che oggi meritassimo i tre punti perché abbiamo fatto una buona partita così come contro la Lazio e quindi abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. È comunque importante anche per la mentalità perché stiamo affrontando un percorso di crescita in quanto sia chi gioca titolare sia chi entra dopo lo fa con grinta e mentalità. Stiamo lavorando molto bene durante la settimana e credo che lo stiamo dimostrando in campo. Sappiamo che la classifica non è quella che desideriamo ma dobbiamo dimostrarlo tutti i giorni sul campo e partita dopo partita. Sono molto contento del gruppo in quanto tutti sono abituati a lavorare tanto e anche i più giovani sono disponibili al lavoro e propensi a migliorare“.

FILIPPO FAGIOLINI