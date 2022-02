Parolo: “Milan? Vi dico cosa è mancato contro l’Udinese!”

Intervenuto negli studi di Dazn, Marco Parolo ha parlato del pareggio inatteso del Milan contro l’Udinese provando a spiegare le motivazioni che hanno portato a quel risultato. Queste le dichiarazioni dell’ex Lazio:

“In questo Milan si avverte la mancanza di un leader. Essere Ibra-dipendenti può essere un problema, ma un suo ingresso nel secondo tempo ti può tranquillizzare. Con l’Udinese avevano bisogno di lui per prendere fiducia. Leao? É forte, ma non ha queste caratteristiche di leadership e va troppo a sprazzi”.