Pato sul derby: “Lo deciderà lui”

È stato il protagonista di quello che forse, per i tifosi milanisti, è il derby più emozionante degli ultimi anni: la sua doppietta, nell’aprile del 2011, sancì in pratica la vittoria di uno scudetto che mancava da sette anni e che – ancora oggi – rappresenta l’ultimo acuto del Diavolo. Parliamo di Alexandre Pato, che oggi ai microfoni della Gazzetta ha parlato così:

Pato, Leao, derby

“Quella doppietta la ricordo benissimo: ad Abbiati, prima della partita, dissi di pensare a parare che poi a far gol ci pensavo io. Sabato invece il man of the match sarà Leao: non ho dubbi“.

Infine una promessa: “Milan, un giorno tornerò“.

Pierfrancesco Vecchiotti