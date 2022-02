Pellegatti sicuro: “È un colpo difficile!”

Il noto giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha parlato di Renato Sanches, il centrocampista portoghese che è stato accostato al Milan.

Sul proprio canale YouTube ha espresso un commento sulla prestazione offerta ieri dal portoghese, analizzando poi la possibile trattativa con il club rossonero.

Queste le sue parole:

“Ieri mi ha entusiasmato, riesce a conciliare mobilità e piede, è sempre molto presente nell’azione. Secondo me uno del genere si adatta ad ogni ruolo, ma io lo vedrei in maniera splendida come numero 10. Il colpo sembrerebbe sia difficile, improbabile; è un giocatore di primissima fascia dal punto di vista della qualità, ma vanno valutate le qualità caratteriale. Quando il Milan studia un giocatore ne esamina tutte le sfaccettature. Il fatto che abbia lasciato presto il Bayern fa pensare che ci sia qualcosa che ci sfugge”.