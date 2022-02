Per il post Ibra il Milan cerca in Premier League: potrebbe arrivare a zero!

Oltre ai pensieri intorno ad un rinnovo o meno di Ibrahimovic, il Milan sta comunque valutando il caso in cui l’attaccante svedese possa lasciare. Andare a sostituire uno come lui non è mai facile e i nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono più di uno. Come riportato però dal quotidiano spagnolo todofichajes.com, il Milan avrebbe messo gli occhi su Alexandre Lacazette, attaccante francese in scadenza con l’Arsenal.

Lo stesso Maldini nel prepartita del derby ha espressamente detto: “Ibra non sarà mai un problema, ma una risorsa. La sua voglia è quella di andare avanti”. Tutti sappiamo quanto il giocatore abbia ancora voglia di essere decisivo, ma allo stesso tempo sappiamo che all’età di 40 anni non può più essere una garanzia.

Per questo il Milan continua a fare le sue valutazioni. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell’attaccante svedese.

Al momento Lacazette resta solo un’ipotesi. Si libererà a parametro zero dall’Arsenal e potrebbe essere un’idea concreta di mercato. Su di lui ci sono anche Lione e Juventus.

FILIPPO FAGIOLINI