Pioggia di fischi nel prepartita a San Siro: il motivo!

Sta per iniziare Milan-Sampdoria, match valido per la 25esima giornata di Serie A. Gli animi dei tifosi sono caldi, tant’è che nel prepartita si sono verificati due episodi.

Il primo riguarda Marco Giampaolo, ex allenatore rossonero e di cui i tifosi non hanno un bel ricordo a causa degli scarsi risultati. Alla lettura del suo nome pioggia di fischi per lui.

Il secondo riguarda invece Franck Kessié: fischi anche per il centrocampista ivoriano alla lettura del suo nome allo stadio. Il motivo? Probabilmente tutto è legato alla volontà di non rinnovare con il club di via Aldo Rossi, andando via a 0 in estate.