Pioli sicuro: “Non mi ha sorpreso, è molto forte!”

La serata di sabato è stata fantastica per il Milan. Vittoria del derby in rimonta e tre punti presi ai cugini nerazzurri. In tanti hanno parlato della straordinaria doppietta di Giroud, ma il primo tempo il vero protagonista rossonero è stato Mike Maignan. Il portiere francese ha fatto delle grandissime parate che hanno tenuto a galla il Milan.

Milan, Maignan, Pioli

Stefano Pioli a “Radio anch’io sport” su Rai Radio Uno ha detto:

“Non mi ha sorpreso. Lo abbiamo affrontato con il Lille e lì ci ha colpito molto. Lo abbiamo fatto seguire dai nostri scout. È un ragazzo che mette tutto in campo, è molto curioso. È un portiere molto forte, è in nazionale, è un giocatore di alto livello”.