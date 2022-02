Pioli può sorridere: Ibra manda segnali sul suo recupero!

Zlatan Ibrahimovic procede il suo recupero verso il ritorno in campo. Lo svedese è tornato ad allenarsi con il pallone, dimostrato dal video appena pubblicato sui social dai campi di Milanello con la descrizione: “Easy”.

Zlatan Ibrahimovic, AC Milan

L’attaccante del Milan tuttavia non rientrerà per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport il suo rientro è slittato a causa dell’entità dell’infortunio. Il tendine d’achille è un punto delicato ed è necessario procedere per gradi, di conseguenza i tempi per il suo ritorno in forma non sono facilmente definibili.

Simone Borghi