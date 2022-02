Pioli: “Quello che è successo è un errore grave, ha deciso il risultato finale! Il Var esiste per evitare questi episodi”

Un gol di Udogie rovina la festa dei rossoneri, bloccati per 1-1 da un Udinese molto compatto e tenace. Il Milan non vince, non allunga sull’Inter e i rimpianti sono molti.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN è intervenuto Pioli:

SU GOL UDINESE – “Secondo me il fallo di mano è evidente, ci sta che l’arbitro non l’avesse visto, ma che non l’abbia visto il VAR è difficile. E’ un errore grave, tralasciando la nostra prestazione non eccezionale. Non si possono poi avere 45 minuti di gioco effettivo, la responsabilità è dell’arbitro. Io non mi allineo a Sarri o Gasperini, ma dico le cose come stanno.”

SU PRESTAZIONE – “Non giochiamo più con spensieratezza, in queste partite ci vuole più attenzione. Nel secondo tempo abbiamo smesso di attaccare, e così abbiamo preso il gol. Noi siamo abituati ad andare in avanti, e quando ti abbassi le situazioni pericolose possono succedere. Faremo meglio dalla prossima gara.”

SU USCITA GIROUD – “Ollie è uscito che eravamo in vantaggio, ma ha caratteristiche diverse da Rebic, non c’entra con il gol subito”

SU ESSERE PRIMI – “La nostra squadra è giovane, dobbiamo essere in grado di gestire le emozioni”

SU INTER – “La partita con l’Inter in coppa Italia è importante per tanti motivi, la prepareremo nel miglior modo possibile”

Alessio Dambra