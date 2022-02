Nicola: “Vi svelo il mio segreto per la salvezza”

Al termine della partita è intervenuto Nicola a Sky:

SU PARTITA – “Mi è piacito l’atteggiamento, la voglia di sovrapposizione, la capacità di applicare un paio di principi che abbiamo provato”

SU RIBERY – “E’ un campione, fa la differenza, è trainante dal punto di vista della qualità e della personalità”

SU POSSIBILE SALVEZZA – “Ci credo, ho accettato la Salernitana perché ci sono tante belle idee e valori”

SU IMPRESE IMPOSSIBILI – “Non so perchè mi considerate un uomo dalle imprese impossibili, faccio il possibile. Noi giochiamo sempre in maniera aggressiva per arrivare al risultato”

Alessio Dambra