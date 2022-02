Pioli sorride, un titolare potrebbe esserci nel derby!

C’è ottimismo in casa Milan per il recupero in extremis di Tomori in vista del derby contro i cugini nerazzurri.

Il difensore vorrà esserci a tutti i costi ma, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, bisogna vedere cosa succede in questi due giorni.

Fikayo Tomori, derby, infortunio, recupero

Nel caso dovesse farcela, però, difficilmente scenderebbe in campo dal primo minuto. Molto probabilmente, infatti, Pioli lo terrebbe in panchina, chiamandolo in causa se dovesse servire.

Senza l’inglese, dunque, dovrebbero giocare Romagnoli e Kalulu al centro della retroguardia.

Oggi i rossoneri si alleneranno in mattinata e Tomori potrebbe far registrare ulteriori progressi. Dopo i prossimi allenamenti, Pioli deciderà cosa fare.