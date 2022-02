Pioli su Kessie: “Sta bene, vi dico la mia”

E’ la serata di Salernitana-Milan. I campani, ultimi in classifica, cercano l’impresa contro il Milan primo in classifica (con una partita in più rispetto all’Inter seconda).

Nel pre-partita a Sky è intervenuto Pioli:

SU PARTITE – “Mi sono piaciute tutte le tre partite che abbiamo fatto la scorsa settimana, cerchiamo la continuità

SU CLASSIFICA – “Partita complicata, affrontaimo una squadra che ha cambiato tanto nell’ultima sessione di mercato”

SU ASSENZA KESSIE – “Sta bene, è un titolare come gli altri, ma le scelte si fanno di partita in partita”

SU FORMAZIONE – “Il nostro modo di giocare prevede tante giocate offensive, non conta la quantità degli attaccanti ma la capacità di fare risultato”

Alessio Dambra