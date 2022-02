Questioni rinnovi, novità importanti sul rinnovo di Bennacer!

Stando a quanto riporta Daniele Longo su twitter, il rinnovo di Bennacer sarebbe ormai cosa fatta. Secondo il giornalista l‘ufficialità potrebbe arrivare già la prossima settimana.

In questa stagione Bennacer ha collezionato 20 partite in campionato, di cui 8 da titolare. Il centrocampista algerino ha siglato anche un gol e un assist, entrambi in trasferta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

L’intesa tra le parti è stata raggiunta su uno stipendio che passerà da 1,5 a 3 milioni di euro (che diventeranno 4 coi bonus).