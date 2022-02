Rebic bestia nera della Lazio: i numeri dell’attaccante rossonero

Ante Rebic è pronto a tornare finalmente in campo dopo i problemi di infortunio che hanno attanagliato tutta la prima metà di stagione. Il rossonero è stato infatti assente per diverse partite, ma ora, come detto dallo stesso Pioli in conferenza stampa, può tornare tra i convocati ed effettuare uno spezzone di gara.

La sfida contro la Lazio di domani in Coppa Italia per il croato evoca bei ricordi nelle ultime quattro gare. Come riporta il sito ufficiale del Milan, infatti, l’attaccante ha siglato ben 2 gol e 2 assist negli ultimi quattro incontri con i biancocelesti.

IL COMUNICATO

“Ante Rebic è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime quattro gare ufficiali contro la Lazio (due gol e due assist). Il match di Serie A dello scorso settembre contro i biancocelesti a San Siro è stato l’unico in cui il croato ha servito due passaggi vincenti con la maglia rossonera.”