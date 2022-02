Ribery si schiera: “Scudetto? Spero che lo vincano loro!”

Franck Ribery, dopo l’avventura alla Fiorentina, ha deciso per questa stagione di aiutare la Salernitana a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Una decisione che fa onore a un campione come lui, vincitore di tutto con la maglia del Bayern Monaco.

Nel corso di un’intervista a Sky Sport, il francese si è sbilanciato rispetto alla lotta scudetto, rivelando che vorrebbe vincesse il campionato italiano quest’anno.

Ecco le dichiarazioni di Ribery:

“Per lo scudetto direi Milan, anche per Ibrahimovic. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse, soprattutto per lui“