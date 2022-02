Rinnovo incerto per Ibra: spunta un’ipotesi

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più un rebus, spiega nell’edizione odierna Tuttosport.

L’attaccante svedese oggi non prenderà parte al derby contro l’Inter per via di un’infiammazione al tendine d’achille e, ad oggi, è impossibile stabilire con certezza i tempi di recupero.

Quasi sicuramente sarà assente anche in Coppa Italia. L’ennesimo infortunio di questa stagione.

Ibrahimovic, Milan, Infortuni

Secondo Tuttosport, infatti, questa serie di infortuni stanno portando a fare delle riflessioni sul futuro di Ibrahimovic.

Per questo motivo, Maldini e Massara quando si siederanno al tavolo per il rinnovo dello svedese non potranno non considerare i tanti problemi fisici.

Per questo motivo, ad oggi spiega Tuttosport, il rinnovo è in discussione