Romagnoli, scelta fatta per il futuro! La decisione

Alessio Romagnoli si appresta a lasciare il Milan dopo sette anni. L’attuale capitano del Milan è in scadenza con i rossoneri e le possibilità di restare a Milanello diminuiscono giorno per giorno.



La Gazzetta dello Sport elenca diversi motivi di questo papabile addio: in primis, il fatto che non ci siano segnali di rinnovo all’orizzonte.

Romagnoli Addio Milan

In secundis, il difensore è consapevole che la dirigenza rossonera costruirà la difesa su altre colonne (Botman su tutti) e che non potrà garantirgli lo stesso stipendio attuale.



Nonostante il club non volesse perderlo a zero, tutte le strade porterebbero all’addio.



Francesco Scanu