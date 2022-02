Saelemaekers: “Dobbiamo farlo per diventare grandi!”

Il centrocampista rossonero, Alexis Saelemaekers, è stato intervistato ai microfoni di Sport Mediaset.

Il classe 1999 ha sottolineato l’obiettivo che la squadra vuole raggiungere per affermarsi come grande: la vittoria di un trofeo.

Queste le sue dichiarazioni:

“Ci pensiamo allo scudetto. Abbiamo fatto tanto lavoro per raggiungere questi livelli e per noi è importante dimostrare con un trofeo che siamo una grande squadra. Ora è importante pensare partita per partita e vincerne il più possibile. Poi in futuro si vedrà se possiamo vincere lo scudetto o no. Però noi dobbiamo essere concentrati solo sulle partite, poi vedremo”.