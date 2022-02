Nuovo Stadio: il Sindaco di Milano avanza una proposta!

Il Sindaco di Milan, Giuseppe Sala, in occasione della presentazione dell’accordo tra A2A e Politecnico, ha speso qualche parole sulla questione relativa al nuovo Stadio.

Queste le dichiarazioni di Sala:

“Non ci sono elementi di novità se non che è possibile che venga avviato un dibattito pubblico. Io di più non so dirvi, perché quello che la Giunta doveva fare lo ha fatto. Se una parte della politica e una parte della società è contraria, il dibattito può servire per questo e le squadre devono essere partecipi a questa discussione»