Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: la decisione su Kessié!

Il Milan scenderà in campo alle 20:45, contro la Salernitana all’Arechi, per allungare in classifica su Inter e Napoli.

Pioli ritrova Theo Hernandez, dopo la squalifica rimediata al derby, ma devrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box.

Nicola, subentrato a Colantuono, vuole ripetere il miracolo fatto a Crotone, inseguendo un’insperata salvezza, partendo proprio dal Milan capolista.

Inizieranno dalla panchina sia Kessié che Saelemaekers, ossia coloro che hanno siglato le reti del 2-0 dell’andata a San Siro.

FORMAZIONI UFFICIALI

Salernitana (4-3-1-2): Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Kastanos, Radovanovic, Coulibaly, Ribery, Djuric, Bonazzoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.