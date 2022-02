Inter e Milan cercano un’alternativa a San Siro: le tre opzioni

Si complica il piano per costruire l’impianto nella zona del vecchio stadio.

Tre opzioni alternative a San Siro

Il Corriere della Sera in merito al discorso stadio nuovo per Inter e Milan parla di San Siro, ma non più come obiettivo unico per la realizzazione di un nuovo impianto.

San Siro resta il piano A, ma complici i rapporti freddi con il Sindaco Sala e il Comune di Milano Inter e Milan valutano tre alternative: Segrate, Sesto San Giovanni e San Donato.

Prima potevano sembrare solo spauracchi atti ad accelerare lo stato della trattativa ma, adesso, complice anche l’intervento di un super consulente come Bonomi, inizia a diventare un’ ipotesi concreta.

San Siro Milan Inter Sala

Sala sostiene di aver fatto tutto il possibile per velocizzare la trattativa, ma i due club non sono dello stesso avviso.

Aprire da zero altrove significherebbe non dover abbattere un mausoleo come San Siro che resterebbe un problema del Comune di Milano e comporterebbe minori costi di realizzazione.