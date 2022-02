Sarri: “Coppa Italia? Il format è antisportivo per questa ragione!”

Dopo la devastante sconfitta per 4-0, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita:

Sulla partita – “Non so cosa non ha funzionato, sicuramente è stato un problema fisico, o almeno spero. Era un periodo che facevamo buone prestazioni, oggi è stata una partita in cui mi aspettavo una prestazione diversa. Ho l’amaro in bocca”

Sulla Coppa Italia – “A me non piace il format della Coppa Italia, l’FA Cup sarebbe il modello da seguire, con un sorteggio in diretta Tv in cui ti può toccare chiunque. Quello dà un fascino alla manifestazione, mentre la Coppa Italia è antisportiva perché sembra fatta apposta per far passare le squadre più tifate”

Su Immobile – “Ha preso un colpo forte sul collo del piede, speriamo di recuperarlo già domani”

Alessio Dambra