Scaroni svela: “Lo faremo in Coppa Italia contro l’Inter!”

Paolo Scaroni, intervenuto a La7 nel programma “In Onda”, si è espresso sul conflitto tra Russia ed Ucraina rivelando anche una possibile iniziativa in vista del derby di andata di Coppa Italia.

“Gazprom? Non è uno sponsor del Milan, lo è della Uefa. Le squadre di calcio, soprattutto quelle inglesi, si sono mosse ieri e oggi. Noi, come Milan, faremo qualcosa in occasione nel derby di Coppa Italia di martedì, non solo per mostrare che vogliamo la pace, ma che siamo accanto al popolo ucraino”.