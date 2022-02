Sconcerti è sicuro: “C’è un giocatore che sposterà gli equilibri del derby”

Nell’edizione odierna del Corriere della Sera è presente un’analisi del derby di Mario Sconcerti, giornalista italiano.

Il giornalista si è soffermato, inizialmente, sul Milan di Pioli e sulla scelta di Kessie trequartista che secondo lui potrebbe spostare gli equilibri del derby in un senso o nell’altro..

Le sue parole:

“Giocherà questo derby un Milan praticamente inedito. Tonali, Bennacer e Kessie hanno giocato insieme una sola volta, a Empoli, alla 19ª giornata. Pioli aveva studiato l’avversario e aveva capito che l’Empoli era bravo a costruire in fretta il gioco dal basso, così cercò di toccarlo in quello spazio. Si inventò Kessie trequartista, molto vicino all’area degli altri. Andò talmente bene che Kessie segnò i primi due gol dei quattro del Milan. Se confermata, questa sarà una scelta che sposterà molto il derby, in un senso o nell’altro. Potrebbe essere che Kessie si trovi fuori ruolo in quella posizione, fuori partita.“