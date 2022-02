Serra svela: “L’hanno fatto i giocatori del Milan negli spogliatoi!”

Il direttore di gara di Milan-Spezia Marco Serra è tornato a parlare in un’intervista esclusiva a Sky Sport:

“Il mio errore in Milan-Spezia? Florenzi mi ha abbracciato, Ibra mi ha detto di essere forte. Il gesto che hanno fatto i giocatori del Milan negli spogliatoi l’ho apprezzato molto il giorno dopo, sul momento il mio stato emotivo non me lo ha permesso”.