Sheva a cuore aperto: “Sostenete il nostro paese”

Andriy Shevchenko, grande ex rossonero, ha pubblicato sui propri social un messaggio sul tema della guerra che sta investendo il paese che gli ha dato i natali: l’Ucraina. Queste le parole del pallone d’oro 2004:

“La Russia ha oggi iniziato una guerra su vasta scala. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare l’aggressione che significa anche violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace, la guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta”.