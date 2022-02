Silvestri lancia la sfida: “Siamo convinti di farlo contro il Milan!”

Il portiere dell’Udinese, Marco Silvestri, è intervenuto nel prepartita di Milan-Udinese. Le parole:

“Consumiamo molta energia e dobbiamo assolutamente continuare per tutti i 90 minuti a fare quello che facciamo dall’inizio. A mio avviso in nelle ultime partite, al di là del risultato con il Verona che è stato pesante, questa azione c’è stata. Con la Lazio e con il Torino abbiamo fatto ottime prestazioni, abbiamo questa nostra identità e dobbiamo continuare così. Noi siamo pronti, abbiamo preparato bene la partita. Sappiamo che giochiamo con una squadra di livello altissimo, loro giocano per vincere lo scudetto. Sappiamo che il valore del Milan è alto con tanti campioni in campo e tanti pronti ad entrare in campo dalla panchina. Noi siamo pronti e a mio avviso abbiamo preparato molto bene la partita”.