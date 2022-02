“Spero di vivere altri momenti insieme a lui”: così Gabbia dopo il rinnovo

La notizia della serata in casa Milan è sicuramente il rinnovo del contratto di Matteo Gabbia. Il giovane difensore ha sottoscritto l’accordo che lo legherà ai rossoneri fino al giugno del 2026. Queste le parole rilasciate, qualche minuto dopo la firma, ai canali ufficiali del club:

“Sono felicissimo: pensare di far parte ancora di una società così gloriosa è per me motivo di grande felicità. Ricordo ancora l’esordio: fu un’emozione incredibile. Spero che questo percorso sia il più lungo possibile“.

Il rapporto con Pioli:

“Il mister è stato fondamentale per me, e questo rinnovo è anche merito suo: mi ha dato la fiducia che serviva. Lo ringrazio molto, e spero soltanto che io possa vivere altri momenti importanti con lui“.

L’obiettivo stagionale:

“Il mio personale è quello di farmi sempre trovare pronto quando vengo chiamato in causa. In più voglio migliorare sia a livello tecnico che sotto l’aspetto della personalità umano. L’obiettivo è sempre quello di essere migliori rispetto al giorno precedente“.

L’importanza dei leader:

“Kjaer e Romagnoli sono state e sono tutt’ora per me due figure fondamentali. Non mi hanno fatto mai mancare una parola di aiuto: sia nei momenti belli che in quelli un pochino più tristi erano lì con me. Li ringrazierò sempre“.

Infine un ringraziamento alla società:

“Avere come direttore Maldini per me è un sogno. Ringrazio tantissimo lui ma anche Massara, Gazidis e la società tutta per la fiducia che mi hanno dimostrato“.

Pierfrancesco Vecchiotti