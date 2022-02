“Stiamo facendo un pensierino”, sorpresa Pioli: l’ha detto su Napoli-Inter

Al termine del match, Pioli è intervenuto a Mediaset:

Sulla partita – “La squadra ha giocato bene, è stata in partita per tutti i 90 minuti e siamo soddisfatti”

Su Giroud– “Era partito molto bene a inizio anno, ora si è ripreso, ma è stato importante il lavoro di tutta la squadra”

Sul derby – “Sono partite particolari da preparare, ma molto stimolanti. Entrambe le formazioni vorranno vincere sicuramente”

Sul campionato – “Stiamo facendo un pensiero su Napoli-Inter, ma dobbiamo affrontare con grande attenzione la Samp, senza guardare gli altri. Adesso abbiamo capito che possiamo determinare noi stessi i nostri risultati”

Su Ibra – “Sta cercando di supportare la squadra da fuori con la sua energia e il suo carisma. Speriamo che torni il prima possibile per le sue qualità”

Il tecnico rossonero si è poi fermato anche in conferenza stampa ed ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

Sui tifosi:

“Vedere i nostri tifosi così orgogliosi e felici è bellissimo. Il club sta lavorando molto bene e l’ambiente positivo ci aiuta. C’è ancora tanto da fare. In campionato abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso e vogliamo migliorare”.

Sulla concorrenza all’interno della squadra:

“Ci sono ragazzi che non giocano e sono arrabbiati, ma credo sia giusto così. Abbiamo giocatori forti che mi stanno dando tutto negli allenamenti. Il bene della squadra viene prima degli interessi individuali e questo i ragazzi lo sanno”.

Su Brahim Diaz:

“Non esiste un giocatore al mondo che possa mantenere il top della condizione per 9 mesi. È normale avere momenti di picco alto, è normale scendere un po’ di condizione. Da uno che gioca sulla trequarti ci si aspettano sempre giocate vincenti, e quando non vengono magari si ricevono delle critiche, ma lui ha sempre lavorato tanto e bene per la squadra”.