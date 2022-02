Theo arrivato in sede: a breve l’ufficialità!

Il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è sempre più vicino. Il calciatore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe da poco arrivato in sede per mettere la firma sul nuovo contratto rossonero.

Ore importanti, dunque, in casa Milan che, dopo l’accordo trovato ieri con il terzino francese, a breve annuncerà ufficialmente il rinnovo di contratto.

Theo, Rinnovo, Milan

Un rinnovo molto importante per il Milan e per i tifosi rossoneri che testimonia le ambizioni importanti per una squadra che da un paio d’anni sta provando a tornare sul tetto d’Italia.

A brevissimo, dunque, dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale.