Theo Hernandez a rischio denuncia: cosa è successo!

Brutto inconveniente per Theo Hernandez: come riporta “La Provincia di Como“, il difensore rischia di essere denunciato perché il suo cane – un pitbull – ha aggredito una signora e ucciso il suo pinscher (cane di piccole dimensioni).

Theo, denuncia, cane

Il pitbull sarebbe fuggito dalla villa in cui risiede il terzino francese e avrebbe assalito una signora anziana, approfittando del cancello lasciato aperto per far entrare un auto.

Adesso Theo rischia una denuncia per negligenza nella custodia del cane. La signora è alla ricerca di testimoni.

Pierfrancesco Vecchiotti