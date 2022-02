Tonali capitano? Il Milan ci pensa

La crescita di Sandro Tonali, quest’anno, è sotto gli occhi di tutti. I primi segnali sono arrivati fuori dal campo, quando la scorsa estate mentre era in ballo il suo riscatto con il Milan, ha deciso di ridursi lo stipendio per agevolare la trattativa.



Un gesto da leader, da milanista vero, che i tifosi rossoneri hanno apprezzato molto.

Tonali Milan Capitano

Con i gesti fuori dal campo e le prestazioni nel rettangolo verde, nasce l’idea di Sandro Tonali nuovo capitano del Milan.



Come riporta La Gazzetta dello Sport, visto il probabile addio di Romagnoli in estate, il Milan dovrà eleggere un nuovo capitano. Ci sarebbe Davide Calabria ad avere la precedenza, vista la questione di anzianità in rosa.



Nonostante questo, il Milan ha bisogno di un leader riconosciuto dai tifosi, di un campione che abbia la certezza di rimanere a lungo: l’identikit perfetto di “Capitan Futuro“, per Tonali.



Francesco Scanu