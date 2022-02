Un top club inglese si inserisce per Botman!

La corsa per accaparrarsi Sven Botman è stata, probabilmente, rimandata a giugno. Il Milan ha puntato forte sul centrale del Lille a gennaio, ma non ci sono state le condizioni per portare a termine la trattativa. La concorrenza però può diventare ancora più agguerrita.

Oltre al già noto Newcastle, infatti, il quotidiano britannico The Telepragh riporta che anche il Tottenham di Conte è sul calciatore. L’ex tecnico di Juventus e Inter ha richiesto alla dirigenza grande attenzione sul mercato, ad iniziare proprio dal reparto difensivo.

Botman, Milan, Tottenham

I nomi sulla lista oltre a Botman sarebbero Bastoni e Gvardiol. Il primo ha sicuramente un forte legame con Conte, mentre il secondo è un difensore croato del 2002 di proprietà del RB Lipsia. A questi, per l’appunto, si aggiunge Sven Botman per quella che potrebbe diventare una vera e propria asta di mercato.

Il Milan è avvisato: la concorrenza per l’olandese è molto ampia. Vedremo nella sessione estiva se Maldini e Massara affonderanno il colpo o meno.